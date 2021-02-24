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Пятнадцать социальных объектов по реновации построят в районе Метрогородок
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Пятнадцать социальных объектов по реновации построят в районе Метрогородок

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Открытое шоссеКарта всех событий

В столичном районе Метрогородок по программе реновации будут построены объекты социальной сферы, проведут мероприятия по благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 24 февраля.

По его словам, при развитии кварталов реновации района особое внимание уделят социальным объектам.

— За время реализации программы будут построены три школы на 1850 учащихся, пять детских садов на 1500 детей, три учебных корпуса по 350 мест каждый, детская поликлиника на 320 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр детского творчества и МФЦ, — сказал глава департамента.

Помимо этого, на проектируемой территории будет проведена реконструкция существующих улиц и строительство новых. Так, будут реконструированы участки Открытого шоссе, улиц Вербная, Лосиноостровская, Тагильская и Николая Химушина.

В районе Метрогородок в рамках программы планируется переселить и снести 75 жилых домов.

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