Путин подписал закон о стаже в электронной трудовой книжке

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность включения в электронную трудовую книжку записей о стаже не только с начала 2020 года, но и данных за предыдущие периоды. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в среду, 24 февраля.

Законопроект был создан кабмином в соответствии с поручением главы государства.

Теперь россияне могут обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых есть в трудовой книжке. Эти данные вносят в раздел «Сведения о трудовой деятельности».

Переход на электронную трудовую книжку в России является добровольным. Однако с 2021 года у всех россиян, которые впервые устроились на работу, информация о трудовом стаже будет вестись только в электронном виде.

Читайте также: Более 4 миллионов россиян подали заявление о переходе на электронную трудовую книжку