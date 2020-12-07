Более 4 миллионов россиян подали заявление о переходе на электронную трудовую книжку

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Заявление о переходе на электронную трудовую книжку подали 4,2 миллиона человек. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).

Всем работающим россиянам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажного варианта. Переход на электронную трудовую книжку является добровольным.

Данный закон вступил в силу в России с 1 января 2020 года. С 2021 года у всех граждан РФ, которые впервые устроились на работу, информация о трудовом стаже будет вестись только в электронном виде.

Ранее в ПФР объяснили порядок назначения пенсий по инвалидности. В государственном учреждении отметили, что в стране для категории граждан с инвалидностью существуют меры поддержки. Так, им выплачивают три вида пенсий, среди которых страховая, государственная и социальная. Страховая пенсия полагается инвалидам, проработавшим хотя бы один день и имеющим стаж. Эту пенсию получают 2,05 миллиона человек, а ее средний размер составляет 9,8 тысячи рублей.

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