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Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на севере Москвы
Фото: СК РФ

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Беговая улица Карта всех событий

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства девушки 1989 года рождения на севере Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 23 февраля. В квартире дома, расположенного на Беговой улице, было обнаружено тело убитой девушки с признаками насильственной смерти. Специалисты зафиксировали колотые ранения и телесные повреждения в области головы и туловища.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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