План по восстановлению после COVID-19 начали разрабатывать в фитнес-сообществе
Восстановление с помощью тренировок после перенесенного COVID-19 не должно проходить без наблюдения, поддержки и мотивации профессионалов. Об этом заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью ФАН.
— Этот процесс требует использования разнообразных профессиональных методик, причем зачастую совершенно отличных от общего представления тренировочного процесса, — отметила Елена Силина.
По ее словам, индивидуальный подход к подобным посетителям нужно организовать в фитнес-клубах. Необходимо разрабатывать комплекс тренировок в каждом отдельном случае, учитывая степень тяжести перенесенной инфекции. Не стоит рекомендовать всем одни и те же упражнения, потому что это будет не только небезопасно, но и безответственно, считает эксперт.
Подготовка сотрудников по реабилитации и восстановлению после коронавирусной инфекции стартовала на базе Национального фитнес-сообщества в январе текущего года.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида