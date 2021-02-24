Поездка из столичного клуба обошлась жителю Подмосковья в 100 тысяч рублей

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 27 Карта всех событий

Инцидент произошел утром 23 февраля. Житель Подмосковья распивал ночью спиртные напитки в столичном баре, а ближе к утру вызвал такси до дома. Во время поездки молодой человек сообщил водителю пароль от своего телефона и данные банковской карты для оплаты такси.

Дома житель Подмосковья лег спать. Проснувшись он позвонил в банк и узнал, что с его счета были списаны 94 тысячи рублей. В общей сложности причиненный материальный ущерб молодому человеку оценивается более чем в 100 тысяч рублей.

Известно, что деньги с карты мужчины сняли через банкоматы в Москве. Причины произошедшего устанавливаются.

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