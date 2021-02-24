Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Поездка из столичного клуба обошлась жителю Подмосковья в 100 тысяч рублей
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Поездка из столичного клуба обошлась жителю Подмосковья в 100 тысяч рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 27 Карта всех событий

Инцидент произошел утром 23 февраля. Житель Подмосковья распивал ночью спиртные напитки в столичном баре, а ближе к утру вызвал такси до дома. Во время поездки молодой человек сообщил водителю пароль от своего телефона и данные банковской карты для оплаты такси.

Дома житель Подмосковья лег спать. Проснувшись он позвонил в банк и узнал, что с его счета были списаны 94 тысячи рублей. В общей сложности причиненный материальный ущерб молодому человеку оценивается более чем в 100 тысяч рублей.

Известно, что деньги с карты мужчины сняли через банкоматы в Москве. Причины произошедшего устанавливаются.

Читайте также: Полиция задержала мужчину, который похитил имущество из квартиры в Москве

ПодмосковьеТаксикража
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте