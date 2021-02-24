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Мужчина похитил имущество из квартиры в Москве, пока хозяева спали
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Мужчина похитил имущество из квартиры в Москве, пока хозяева спали

Анастасия Волоснова

Происшествия
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Полиция задержала мужчину, который похитил из столичной квартиры деньги и технику. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В правоохранительные органы обратилась жительница района Люблино. Она сообщила, что из ее квартиры украли банковские карты и технику. Полицейские по горячим следам задержали 41-летнего подозреваемого.

Оказалось, что мужчина ходил по подъезду, дергал дверные ручки и искал незакрытые квартиры. Найдя незапертую дверь, подозреваемый воспользовался тем, что хозяева спят, и вынес из квартиры ценные вещи. Уточняется, что мужчина успел сбыть похищенную технику и списать с карты часть средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный заключен под стражу.

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