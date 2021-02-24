Почти 200 медработников в Подмосковье присоединились к программе «Земский доктор»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Участниками программы «Земский доктор» в Московской области за 2020 год стали 188 медицинских работников. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Уточняется, что по программе реализации проекта к работе в учреждениях здравоохранения, расположенных в селах области, были привлечены 168 врачей и 20 фельдшеров.

— Одной из приоритетных задач властей Подмосковья является организация доступной первичной медпомощи не только для жителей городских территорий, но и для тех, кто проживает в деревнях и селах, — объяснила глава министерства Светлана Стригункова.

Она также напомнила, что на территории Московской области более тысячи медработников стали обладателями сертификатов на социальную ипотеку. Кроме того, работники первичного звена получают губернаторскую доплату в размере до 32 тысяч рублей.

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