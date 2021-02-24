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Девушка украла у пожилого москвича деньги в столичном отеле
Фото: pixabay/fsHH

Девушка украла у пожилого москвича деньги в столичном отеле

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Александра Солженицына, 48 Карта всех событий

Москвич сообщил в полицию о том, что малознакомая девушка украла у него деньги в столичном отеле. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

По словам 61-летнего пострадавшего, инцидент произошел 13 февраля в одном из отелей столицы. Он познакомился в ресторане с девушкой, вместе с которой продолжил отдыхать в самой гостинице. Спустя какое-то время москвич обнаружил, что у него пропали 100 долларов США и 100 евро.

Мужчина написал заявление в полицию по факту произошедшего.

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