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В Кремле ответили на вопрос об отмене обязательной военной службы в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Кремле ответили на вопрос об отмене обязательной военной службы в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Отмена обязательной военной службы в России на данный момент не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 24 февраля.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности перехода в стране только на контрактную военную службу.

Дмитрий Песков сообщил, что призыв является конституционной обязанностью россиян.

— Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что никаких обсуждений по поводу того, что служба в армии перестанет быть конституционной обязанностью граждан, не ведется, передает РИА Новости.

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Дмитрий ПесковАрмияпризыв на службу
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