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Песков рассказал, почему Путин не надел шапку в 20-градусный мороз
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал, почему Путин не надел шапку в 20-градусный мороз

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора, у главы государства крепкое здоровье. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был без шапки во время возложения венков 23 февраля, когда на улице был 20-градусный мороз.

Дмитрий Песков отметил, что в Кремле оценили заботу о здоровье главы государства, сообщает РИА Новости.

— Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора, — пояснил пресс-секретарь президента.

Во вторник, 24 февраля, Владимир Путин традиционно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александрийском саду.

Ранее сообщалось, что в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата приняла участие также Делегация правительства Москвы.

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Дмитрий ПесковВладимир Путинпереговоры
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