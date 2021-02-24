Песков рассказал, почему Путин не надел шапку в 20-градусный мороз
Президент России Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора, у главы государства крепкое здоровье. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был без шапки во время возложения венков 23 февраля, когда на улице был 20-градусный мороз.
Дмитрий Песков отметил, что в Кремле оценили заботу о здоровье главы государства, сообщает РИА Новости.
— Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора, — пояснил пресс-секретарь президента.
Во вторник, 24 февраля, Владимир Путин традиционно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александрийском саду.
Ранее сообщалось, что в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата приняла участие также Делегация правительства Москвы.
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