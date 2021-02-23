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Путин поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества
Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, гражданский персонал вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга / Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества

Юлия Курганова

Общество

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он отметил, что данный праздник является символом мужества и преданности своей Родине и всегда отмечается с гордостью и уважением.

— Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками: армией и флотом. Этот союз выкован столетиями. Мы и сегодня несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина, — сказал российский лидер на канале «Россия-24».

Путин подчеркнул, что военная профессия привлекает волевых, отважных и сильных духом граждан. Он выразил уверенность, что в российских вооруженных силах служат именно такие люди. Они много раз доказывали это на учениях и в боевых условиях.

Теплые слова благодарности президент сказал ветеранам, назвав их поколение великим, так как оно научило россиян побеждать и не сдаваться.

Путин поблагодарил военнослужащих и гражданский персонал вооруженных сил за достойное исполнение своего долга. Он пожелал им крепкого здоровья и всего самого доброго.

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поздравление президентаВладимир ПутинДень защитника Отечества
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