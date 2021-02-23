Космонавты с МКС поздравили российских мужчин с Днем защитника Отечества

Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков пожелали всем мира / Фото: Роскосмос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции, поздравили российских мужчин с Днем защитника Отечества. Видео опубликовано во вторник, 23 февраля, на сайте Роскосмоса.

— С борта Международной космической станции поздравляем с Днем защитника Отечества всех наших сограждан, которые имеют отношение к воинской службе, и тех, кому еще предстоит принять присягу, обучиться военному делу и встать в строй. Не раз и не два в истории России наши Вооруженные силы, наша Армия и Военно-морской флот отстаивали свободу нашего отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом, — сказал Кудь-Сверчков.

Он отметил, что данный праздник отмечают те, кто знает, что такое воинский долг, кто готов к самопожертвованию во имя Отечества, жизни на Земле и мира во всем мире.

— Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо. Здоровья, счастья и уверенности в будущем, — пожелал россиянам Рыжиков.

Напомним, что праздник 23 Февраля появился в 1922 году в честь создания Красной армии и до 1993-го назывался День Советской армии и Военно-морского флота.

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