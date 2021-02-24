Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мошенники украли у москвича 30 миллионов рублей, представившись инвесторами
Фото: sudak.rk.gov.ru

Мошенники украли у москвича 30 миллионов рублей, представившись инвесторами

Анастасия Волоснова

Происшествия

Мошенники украли у москвича 30 миллионов рублей, представившись инвесторами. Об этом «Вечерей Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Мужчина заявил, что в 2019 году с ним связались якобы руководители некой компании, которые под предлогом инвестиции подписали три простых векселя данного предприятия на 30 миллионов рублей.

С того момента молодой человек так и не получил выплат, денежные средства ему тоже не вернули. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Читайте также: Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на севере Москвы

заводыденьгисчет
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте