Фото: sudak.rk.gov.ru

Мошенники украли у москвича 30 миллионов рублей, представившись инвесторами. Об этом «Вечерей Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Мужчина заявил, что в 2019 году с ним связались якобы руководители некой компании, которые под предлогом инвестиции подписали три простых векселя данного предприятия на 30 миллионов рублей.

С того момента молодой человек так и не получил выплат, денежные средства ему тоже не вернули. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Читайте также: Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на севере Москвы