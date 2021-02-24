Школу почти на тысячу детей построят в поселении Щаповском

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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В поселении Щаповском построят школу с дошкольным отделением почти на 1 тысячу детей. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в среду, 24 февраля.

Так, на участке площадью 3 гектара на данный момент находится школа № 2085, а также объект незавершенного строительства. Его планируется снести и построить школу на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест.

Владимир Жидкин пояснил, что в учреждении в обязательном порядке будут предусмотрены залы для занятий музыкой, зал для рисования, помещение для проведения утренников, зал для изучения иностранных языков.

— Конечно, всегда уделяем внимание закупке спортивного инвентаря, а также обустройству прогулочных зон с современным игровым оборудованием, — сказал глава департамента.

Он пояснил, что все социальные объекты в ТиНАО соответствуют требованиям безопасности, экологичности.

Владимир Жидкин напомнил, что на территории Новой Москвы за восемь с половиной лет построили и ввели 19 школ и 54 детских сада.

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