Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Школу почти на тысячу детей построят в поселении Щаповском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Школу почти на тысячу детей построят в поселении Щаповском

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 12Карта всех событий

В поселении Щаповском построят школу с дошкольным отделением почти на 1 тысячу детей. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в среду, 24 февраля.

Так, на участке площадью 3 гектара на данный момент находится школа № 2085, а также объект незавершенного строительства. Его планируется снести и построить школу на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест.

Владимир Жидкин пояснил, что в учреждении в обязательном порядке будут предусмотрены залы для занятий музыкой, зал для рисования, помещение для проведения утренников, зал для изучения иностранных языков.

— Конечно, всегда уделяем внимание закупке спортивного инвентаря, а также обустройству прогулочных зон с современным игровым оборудованием, — сказал глава департамента.

Он пояснил, что все социальные объекты в ТиНАО соответствуют требованиям безопасности, экологичности.

Владимир Жидкин напомнил, что на территории Новой Москвы за восемь с половиной лет построили и ввели 19 школ и 54 детских сада.

Читайте также: Пятнадцать социальных объектов по реновации построят в районе Метрогородок

дошкольникиТиНАОшкола
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте