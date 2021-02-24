Сергей Собянин открыл «Союзмультпарк» на ВДНХ

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Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова открыли мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, мультимедийный центр «Союзмультпарк» появился на базе бывшего павильона «Семена», который был отремонтирован и реконструирован. В ближайшее время рядом с объектом появятся Музей шоколада, круговая кинопанорама и большой детский парк аттракционов.

— Постепенно ВДНХ превращается в такой детский центр развлечений, культуры и отдыха, — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что и сами мультфильмы развиваются в России. Москва становится одним из мировых центров мультипликации. Также Сергей Собянин поблагодарил Министерство культуры России за помощь в реализации проекта.

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