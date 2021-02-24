Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы в среду, 24 февраля.

— Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных (внутренних) займов. Пакет постановлений по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Так, столичное правительство может осуществить эмиссию шести видов облигаций — с постоянным фиксированием или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга.

Номинальная стоимость облигаций составит 1 тысячу рублей. Все они могут быть выпущены в срок от одного года до 30 лет.

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