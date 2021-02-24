Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы в среду, 24 февраля.

— Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных (внутренних) займов. Пакет постановлений по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Так, столичное правительство может осуществить эмиссию шести видов облигаций — с постоянным фиксированием или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга.

Номинальная стоимость облигаций составит 1 тысячу рублей. Все они могут быть выпущены в срок от одного года до 30 лет.

Ранее финансист объяснил, зачем Центробанк наращивает вложения в ценные бумаги США.

Читайте также: Многоквартирный дом 1963 года постройки отремонтируют в Хамовниках

заемщикиоблигацииСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте