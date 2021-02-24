Врач рассказала, как правильно укрепить иммунитет

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Врач — аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева поделилась советами, как укрепить иммунитет перед сезоном вирусных заболеваний. Об этом сообщает «Мир 24».

По ее мнению, иммунитет человека является системой защиты и поддержания внутреннего постоянства в организме, или антигенного гомеостаза.

— В настоящее время доказано, что 95 процентов иммунотропных лекарств, продающихся в аптеках без рецепта, неэффективны. Безусловно, утверждение об эффективности поливитаминов, витамина С, прополиса и других пищевых добавок в усилении иммунитета — это миф. В некоторых случаях они даже вредны в силу своей аллергизирующей активности, ведь аллергические реакции — это тоже тип иммунной реакции организма, — отметила Екатерина Коротеева.

Эксперт уточнила, что человек не в силах повлиять на врожденный иммунитет, однако он может изменить качество адаптивного иммунитета. В первую очередь, это можно сделать благодаря проведению вакцинаций. Дело в том, что введение ослабленных микробов и вирусов тренирует адаптивный иммунитет, что приводит к малой уязвимости организма при реальной встрече с инфекциями.

Если речь идет о ребенке, то большое влияние на формирование его иммунитета играет питание матери во время беременности. Нужно, чтобы в рационе было достаточное количество витамина D, железа и белка. Кроме того, немаловажное значение оказывают естественные роды и грудное вскармливание.

Врач также отметила, что 70 процентов клеток иммунной системы расположены в кишечнике, поэтому важным звеном является желудочно-кишечный тракт. Кроме того, человек должен знать о нескольких факторах, которые негативно сказываются на иммунитете за счет влияния на микробиоту кишечника. Среди них: нездоровое несбалансированное питание (употребление большого количества мучных продуктов, сладостей, фастфуда); неадекватное и бесконтрольное использование лекарств; несоблюдение правил здорового образа жизни (сон, питьевой режим, физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе); дефицит витамина D.

Источник: «Мир 24»

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