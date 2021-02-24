«Аякс» объявил о переходе Куинси Промеса в московский «Спартак»

Фото: Наталия Нечаева/Вечерняя Москва

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о переходе полузащитника Куинси Промеса в московский «Спартак». Об этом в среду, 24 февраля, сообщили на сайте команды из Нидерландов.

Стороны согласовали переход 29-летнего игрока в стан красно-белых. Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро. Она может увеличиться до 11 миллионов за счет различных бонусов. Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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