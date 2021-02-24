Ученые назвали самые пьющие профессии

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Британские ученные провели исследование и выяснили, в каких именно областях люди чаще употребляют алкоголь.

В эксперименте принимали участие более ста тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. В анкете участники сообщали о своей профессии и о том, сколько выпивали за неделю. В графе пьющих оставались мужчины и женщины, которые еженедельно выпивали более 35 и 50 единиц. За единицу принимали 10 миллилитров, или восемь граммов чистого алкоголя. Например, в стакане вина или кружке пива содержится от одной до трех единиц.

Среди мужчин самыми «пьющими» профессиями оказались рабочие строительных и производственных специальностей, а также уборщики. Менее пьющими оказались священнослужители, врачи, физики, геологи и метеорологи. Женщины часто пьют, работая руководителями высшего и среднего звена, а наименее склонные к выпивке — школьные учителя, врачи и ученые, сообщается в журнале BMC Public Health.

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