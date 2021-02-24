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Неизвестные с ножом и электрошокером напали на курьера в Москве
Фото: nekrasovka.mos.ru

Неизвестные с ножом и электрошокером напали на курьера в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Ленинский проспект, 54Карта всех событий

В Москве на курьера напали с ножом и электрошокером и похитили у него два мобильных телефона и наушники. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 24 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел 21 февраля по адресу Ленинский проспект, дом 54.

Неизвестные, угрожая курьеру предметом, похожим на нож, и электрошокером, отобрали у него два мобильных телефона и наушники. Материальный ущерб составил около 19 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

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