Неизвестные с ножом и электрошокером напали на курьера в Москве
Россия, Москва, Ленинский проспект, 54Карта всех событий
В Москве на курьера напали с ножом и электрошокером и похитили у него два мобильных телефона и наушники. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 24 февраля.
Уточняется, что инцидент произошел 21 февраля по адресу Ленинский проспект, дом 54.
Неизвестные, угрожая курьеру предметом, похожим на нож, и электрошокером, отобрали у него два мобильных телефона и наушники. Материальный ущерб составил около 19 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
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