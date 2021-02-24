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Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

— Принять в гражданство РФ следующих лиц: Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии, — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Милош Бикович — сербский и российский актер, известный по фильмам «Солнечный удар», «Духless 2», «Лед», «Холоп», а также сериалам «Магомаев» и «Гранд».

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