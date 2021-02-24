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Мужчину обвинили в убийстве знакомого в Москве
Фото: СК РФ

Мужчину обвинили в убийстве знакомого в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Кременчугская улицаКарта всех событий

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого. Об этом в среду, 24 февраля, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 21 февраля в подъезде дома на Кременчугской улице нашли тело мужчины с колото-резаными ранениями на шее и груди.

По подозрению в убийстве задержали 30-летнего знакомого убитого. Во время допроса он рассказал, что напал на приятеля после конфликта.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», подозреваемому предъявили обвинение. Он находится под арестом.

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