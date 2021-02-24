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«Судьба призвала служить искусству»: Цискаридзе назвал имя эталонной певицы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Судьба призвала служить искусству»: Цискаридзе назвал имя эталонной певицы

Виктория Федотова

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе назвал советскую артистку Майю Кристалинскую эталоном певицы и «голосом оттепели».

— Ее песни знали и пели везде, где только можно. Ее простым, но трогательным образом вдохновлялись все советские женщины. Ее стиль, прическа, манеры были эталонными, многие их стали копировать. Как и моя мама, для которой Майя Владимировна была настоящим кумиром! — отметил Цискаридзе на своей странице в Instagram.

Он отметил, что артистка получила инженерное образование, но часто «вопреки всему по-настоящему талантливых артистов судьба призывает служить искусству, во что бы то ни стало».

— В 1966 году Кристалинская, по опросам зрителей, была признана лучшей эстрадной певицей. Любовь к ней и ее песням была абсолютной, — считает артист.

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