Стоматолог рассказала, на что обращать внимание при выборе зубной щетки

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Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева в честь дня рождения зубной щетки рассказала, как лучше всего выбирать этот инструмент гигиены полости рта. Об этом сообщил Nation News.

На сегодняшний день существует много вариантов зубных щеток, а ежедневная чистка зубов по утрам и вечерам является необходимой процедурой. При этом мало людей знают, что когда-то этот предмет был «изгоем» в обществе. К примеру, в Европе считалось неприличным пользоваться зубной щеткой.

Такое мнение «прожило» вплоть до появления книги французского дантиста Пьера Фошара «Дантист-хирург, или Трактат о зубах». В своей работе доктор рассказал о различных зубных заболеваниях, которые можно избежать, если каждый день чистить зубы.

Раньше для этих целей использовали конский волос вместо волокон зубных щеток. При этом он не мог качественно избавлять человека от налета на зубах из-за своей мягкости. В России для гигиены полости рта использовали дубовые кисточки, то есть палочки с пучком щетины на конце.

Эра зубных щеток началась в 1937 году, когда был изобретен нейлон — синтетический материал, используемый в производстве данного гигиенического предмета. Первый такой инструмент для полости рта с искусственным волокном из нейлона появился в феврале 1983 года. На сегодняшний день существует большое разнообразие зубных щеток: жесткие и мягкие, электрические, разноцветные, взрослые и детские.

— Зубную щетку должен выбрать врач-стоматолог, опираясь на чувствительность эмали. Некоторым пациентам рекомендуется использовать более жесткую щетку, так как плохо очищается налет, некоторым, наоборот, мягкую из-за кровоточивости десен. Все зависит от ситуации полости рта у человека, — объяснила Мария Балакирева.

Лучше всего для гигиены полости рта использовать ультразвуковую зубную щетку или ирригатор. При этом детям эксперт посоветовала использовать обычные зубные щетки, чтобы они поняли механизм чистки зубов.

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