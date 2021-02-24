Мужчина в Москве хотел взять в кредит почти два миллиона рублей по подложным документам

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В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Юго-Восточному административному округу столицы в среду, 24 февраля.

По предварительным данным, мужчина пытался оформить кредит в банке на сумму более 1,9 миллиона рублей якобы для приобретения автомобиля. При этом, по словам сотрудника банка, он предоставил недостоверные данные о работе и поддельные документы.

Полиция задержала 48-летнего приезжего безработного мужчину. Он пояснил, что купил в Сети водительское удостоверение, чтобы с его помощью оформить кредит.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «мошенничество».

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