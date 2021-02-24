Эксперт рассказала, как часто нужно мыть машину зимой

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

После морозов, продержавшихся на территории столичного региона в течение нескольких недель, на Москву и Подмосковье, согласно прогнозам синоптиков, надвигается оттепель. Некоторые автомобилисты считают этот период легким временем для своих авто. Однако руководитель технического центра «Волин» Одинцовского городского округа Ольга Селезнева призвала автовладельцев посещать автомойку зимой не реже раза в неделю. Об этом сообщило «Радио 1».

— На состояние машины влияет практически все — мороз, оттепель, частые температурные перепады. Поэтому нужно быть внимательными. Европейские и американские производители давно позаботились о защите лакокрасочного покрытия, — отметила Ольга Селезнева.

По ее словам, важно своевременно посещать автомойку, очищать кузов, а также подкапотные и подарочные пространства. Если этого не делать, то может образоваться коррозия.

— Сейчас мыть авто нужно хотя бы раз в неделю. Иначе вы не сможете достаточно эффективно управлять колесами покрывшегося наростами автомобиля. Все это очень сильно влияет на безопасность и управляемость на дороге, — подчеркнула автоэксперт.

При этом она посоветовала не слишком усердствовать щеткой или скребком при появлении на машине наледи. По ее словам, так автомобиль может покрыться царапинами.

Читайте также: Автоэксперт посоветовал водителям не держать машины в теплых гаражах зимой