Столичная полиция задержала создателя фейковых сайтов по продаже электроники

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Россия, Москва, улица Академика Анохина Карта всех событий

В Москве на улице Академика Анохина правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, создавал фейковые сайты по продаже мобильных телефонов и премиальной электроники. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили на сайте МВД Медиа.

По предварительным данным, мужчина создал несколько фиктивных интернет-магазинов по продаже электроники. При этом цены на товары были значительно ниже рыночных. Мужчина получал предоплату за технику, а после переставал выходить на связь.

Установлено, что мужчина был ранее судим за аналогичные преступления. Дома у подозреваемого нашли компьютерную технику, мобильные телефоны, печати различных государственных учреждений и различные документы.

Материальный ущерб, предварительно, превышает 6,5 миллиона рублей, пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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