Владимир Ефимов заявил о снижении безработицы в Москве с начала года

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Число безработных в столице с 1 января по 19 февраля 2021 года снизилось на 29 процентов. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с 1 октября 2020 года показатель безработицы уменьшился более чем на два процентных пункта. Впервые с апреля 2020 года он составил меньше одного процента – 0,94.

Ефимов отметил, что резкое снижение уровня безработицы в столице обусловлено восстановлением экономики Москвы, сообщает РИА Новости.

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