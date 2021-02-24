Бельгийская авиакомпания планирует в мае возобновить полеты в Москву

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Авиакомпания Brussels Airlines планирует возобновить полеты в Москву и Санкт-Петербург в мае и июне 2021 года.

— Поскольку к летним месяцам ожидается рост спроса на туристические поездки, Brussels Airlines вместе со своими партнерами и туроператорами намерена предложить своим клиентам привлекательные отпускные направления… Планируется выполнение шестидесяти маршрутов на короткие и средние расстояния с акцентом на популярные направления Греции, Португалии и Испании, — говорится в сообщении авиакомпании.

Также сообщается, что с мая в список перелетов добавятся Москва, Дубровник, Эдинбург, Ибица, Милан, Палермо, Родос и Вена. С июня авиакомпания откроет Флоренцию, Санкт-Петербург и Ереван.

Уточняется, что полеты в Нью-Йорк и Вашингтон планируется возобновить с 14 июня, в Монреаль — с 15 июня.

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