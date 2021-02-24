Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Ефимов заявил о росте оборота торговли и услуг в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Владимир Ефимов заявил о росте оборота торговли и услуг в Москве

Кирилл Николаев

Город

Среднесуточный оборот торговли и услуг в Москве на прошлой неделе был на 24 процента выше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среднесуточный оборот торговли и услуг в столице с 15 по 21 февраля составил 39 миллиардов рублей. После снятия ряда ограничений, связанных с коронавирусом, московские компании планомерно наращивают обороты.

Также Ефимов отметил рост оборота компаний из наиболее пострадавших отраслей. Они уже сопоставимы с показателями 2020 года. С 15 по 21 февраля среднесуточный оборот компаний из наиболее пострадавших отраслей составил 9,7 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Владимир Ефимов заявил о снижении безработицы в Москве с начала года

Владимир ЕфимовМоскваторговля
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте