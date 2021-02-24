Владимир Ефимов заявил о росте оборота торговли и услуг в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Среднесуточный оборот торговли и услуг в Москве на прошлой неделе был на 24 процента выше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среднесуточный оборот торговли и услуг в столице с 15 по 21 февраля составил 39 миллиардов рублей. После снятия ряда ограничений, связанных с коронавирусом, московские компании планомерно наращивают обороты.

Также Ефимов отметил рост оборота компаний из наиболее пострадавших отраслей. Они уже сопоставимы с показателями 2020 года. С 15 по 21 февраля среднесуточный оборот компаний из наиболее пострадавших отраслей составил 9,7 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

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