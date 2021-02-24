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Бродячие собаки загрызли трех пятнистых оленей в парке «Лосиный остров»
Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Бродячие собаки загрызли трех пятнистых оленей в парке «Лосиный остров»

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, национальный парк Лосиный островКарта всех событий

В национальном парке «Лосиный остров» стая бездомных собак загрызла трех пятнистых оленей. Об этом сообщили в пресс-службе парка в среду, 24 февраля.

Уточняется, что с 22 по 24 февраля на территории парка стая собак совершила два нападения на оленей. Трое особей получили серьезные ранения, после чего скончались.

— Гибель копытных зафиксирована службой охраны национального парка и подтверждена ГБУВ «Мытищинская ветеринарная станция» (Московская область), — отметили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за соседства национального парка и мегаполиса на заповедных территориях стали чаще появляться стаи бродячих собак, которые совершают нападения на животных парка.

Служба инспекторов «Лосиного острова» усилила охрану в местах проживания оленей, также организовано круглосуточное дежурство на лосиной биостанции.

Пресс-служба парка также сообщила, что причиной повышенной агрессии собак могли стать сильные морозы.

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Лосиный островживотныесобаки
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