Насмерть сбивший трех пешеходов в Москве водитель получил 11 лет колонии

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Россия, Москва, Локомотивный проезд, 29 Карта всех событий

Суд в Москве приговорил к 11 годам заключения в колонии общего режима мужчину, который в декабре 2019 года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил трех пешеходов. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что 24-летнего жителя столицы Сергея Медведева судили за нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое повлекло смерть трех лиц по неосторожности.

Трагедия случилась 7 декабря 2019 года. Обвиняемый на иномарке вез пассажира в сторону Дмитровского шоссе. В Локомотивном проезде он нарушил ППД и насмерть сбил троих человек. Серьезные травмы также получил пассажир иномарки.

Читайте также: Столичная полиция задержала создателя фейковых сайтов по продаже электроники