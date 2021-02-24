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Насмерть сбивший трех пешеходов в Москве водитель получил 11 лет колонии
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Насмерть сбивший трех пешеходов в Москве водитель получил 11 лет колонии

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Локомотивный проезд, 29Карта всех событий

Суд в Москве приговорил к 11 годам заключения в колонии общего режима мужчину, который в декабре 2019 года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил трех пешеходов. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что 24-летнего жителя столицы Сергея Медведева судили за нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое повлекло смерть трех лиц по неосторожности.

Трагедия случилась 7 декабря 2019 года. Обвиняемый на иномарке вез пассажира в сторону Дмитровского шоссе. В Локомотивном проезде он нарушил ППД и насмерть сбил троих человек. Серьезные травмы также получил пассажир иномарки.

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