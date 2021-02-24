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Народный календарь. Чего не стоит планировать 25 февраля
Фото: rzd.ru/«РЖД»

Народный календарь. Чего не стоит планировать 25 февраля

Василий Плиткин

Общество

В народе 25 февраля получило название Мелетей и Алексей в честь чудотворца Митрополита Алексея и епископа Севастии Мелетия Антиохийского.

В этот день наши предки старались не планировать новые дела поездки, потому что они не дадут желаемого результата. По традиции в этот день хозяйки ставили на стол рыбные блюда, расстегаи.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего не стоит планировать 25 февраля

Приметы погоды обещают хороший урожай, если в ночь на 25 февраля видны звезды. Если в этот день снег или туман, то лето будет дождливым.

25 февраля отмечаются День цифрового обучения и День открытия спирта. Слово «спирт» произошло от латинского словосочетания «spiritus vini» («дух вина»).

В этот день 185 лет назад Сэмюэль Кольт получил первый патент на автоматический револьвер. 65 лет назад на закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев выступил с обвинениями против Сталина.

В этот день родились актеры театра и кино Всеволод Санаев и Евгений Герасимов, певец Энрико Карузо, режиссер Алексей Балабанов.

Именины отмечают Евгений, Мария, Алексей, Антон.

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