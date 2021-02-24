Бариста в Саратове задержали за приготовление шоколада с наркотическими веществами

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратове полиция задержала мужчину, которого подозревают в выращивании марихуаны и приготовлении шоколада с галлюциногенными грибами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области в среду, 24 февраля.

Уточняется, что 23-летний бариста на съемной квартире вырастил плантацию марихуаны и создал грибную мини-ферму. Полиция изъяла у него 20 кустов растений массой 242 грамма, а также более 12 граммов галлюциногенных грибов.

Задержанный рассказал, что научился делать шоколад с грибами по инструкции в Сети.

— Выращивал марихуану и галлюциногенные грибы для себя. Курю. Знаю, что незаконно, знаю, что нарушил. Все добровольно отдаю. Полностью раскаиваюсь, признаю свою вину, — сказал он.

В пресс-службе пояснили, что прежде у мужчины не было проблем с законом. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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