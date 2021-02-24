Экономист заявил, что внешний долг России является одним из самых низких в мире

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Одним из самых низких в мире является отношение российского суверенного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП). Несмотря на то что в СМИ может фигурировать внушительная сумма внешнего долга России, это всего лишь методика Центрального банка России, отвечающего за платежный баланс. Такое мнение руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев высказал ФАН.

За 2020 год госдолг Российской Федерации увеличился более чем на пять триллионов рублей, достигнув отметки в 18,986 триллиона рублей. Эта цифра составляет 17,8 процента от ВВП страны. Соответствующие данные опубликовала Счетная палата.

По закону о федеральном бюджете, данный показатель за прошлый год должен был составить 19,1 процента ВВП. Согласно прогнозам, в 2021 году он увеличится до 20,4 процента ВВП.

По словам Александра Разуваева, до Михаила Горбачева СССР имел небольшой внешний долг. При нем же появилось множество внешних задолженностей. Очень остро проблема финансирования бюджетного дефицита за счет займов стояла в 1990-е годы.

— Россия сильно зависела от кредитов Международного валютного фонда, что вело к различным внешнеполитическим уступкам, — отметил эксперт.

По его словам, основная ошибка заключалась в том, что приватизация шла за ваучеры, а не за деньги. При этом он добавил, что при Владимире Путине появился жесткий налоговый режим нефтяного сектора, а львиная доля доходов от экспорта сырья пошла в бюджет. Кроме того, вырос объем добычи и цена на нефть. Таким образом, Россия досрочно стала рассчитываться по внешним долгам.

Рост задолженности за 2020 год объясняется сложной эпидемиологической ситуацией.

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