Государственный долг России увеличился за год на 5,4 триллиона рублей

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Государственный долг РФ за прошлый год вырос на 5,4 триллиона рублей и достиг 18,986 триллиона рублей, это составляет 17,8 процента от ВВП страны. Такие данные сообщаются в аналитической записке Счетной палаты (СП), опубликованной на официальном сайте контролирующего органа в среду, 23 февраля.

В 2020 году госдолг увеличился на 39,9 процента, тогда как в 2019 году этот показатель вырос на 7,8 процента. При этом внутренний долг увеличился на 4,6 триллиона рублей, или на 45,4 процента, до 14,791 триллиона рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиарда долларов, или на 3,5 процента — до 56,8 миллиарда долларов.

Отмечается, что расходы бюджета на обслуживание госдолга за 2020 год увеличились на 7,3 процента, до 784,2 миллиарда рублей.

Российские власти в условиях пандемии коронавируса пошли в прошлом году на беспрецедентные меры по поддержке отечественной экономики: из бюджета страны на эти цели было направлено около девяти процентов ВВП, в связи с этим Россия попала в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфин занял рекордный объем денег на рынке.

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