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Названы способы накопить средства для пенсий российских граждан
Фото: moscow-live

Названы способы накопить средства для пенсий российских граждан

Елена Фролова

Экономика

Одной из возможностей увеличить пенсию для российских граждан может стать повышение налогов. Об этом заявил ответственный секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев, сообщает Nation News.

Эксперт уточнил, что есть много способов увеличить выплаты представителям «серебряного» возраста в России. Одни из них – повышение налогов, старт накопительной пенсионной программы, отмена страховых выплат для работающих пенсионеров и многое другое. По его словам, налогообложение в нашей стране в полтора раза ниже, чем в зарубежных развитых странах.

— Если взглянуть на таблицу совокупного налогообложения, то можно увидеть, что наша налоговая нагрузка меньше, чем в развитых странах в 1,5 раза. В России она составляет порядка 80 процентов, тогда как в развитых государствах от 120 до 180 процентов, — рассказал Вячеслав Батаев.

Он также добавил, что речь идет о совокупных ставках. Он отметил, что сэкономить средства из бюджета поможет передача работодателям «досрочников».

— В России порядка четырех миллионов человек уходят на пенсию раньше. Их необходимо передать в зону ответственности работодателей, чтобы пенсии они им платили, — объяснил эксперт.

Таким образом, по его мнению, можно освободить бюджет от дополнительных расходов.

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