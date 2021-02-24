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«А где же ваш Шор?»: Жасмин ответила на вопрос о супруге
Фото: https://www.instagram.com/jasmin/

«А где же ваш Шор?»: Жасмин ответила на вопрос о супруге

Анастасия Чанцева

Звезды

Певица Жасмин ответила на вопрос своей подписчицы о том, где ее супруг Илан Шор.

— А где же ваш Шор? — поинтересовалась у Жасмин подписчица после публикации в честь Дня защитника Отечества, где певица упомянула своего мужа.

—Не пойму, разве я спрашиваю, где ваш? Не знаю даже кто и есть ли... — возмутилась Жасмин.

После этого певица на своей странице в Instagram попросила поклонников не беспокоиться за судьбу своего возлюбленного.

— Не дождетесь, все у него отлично! — подчеркнула она.

Напомним, Илана Шора несколько лет назад обвинили в хищении крупной суммы. Пара состоит в браке уже десять лет.

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