«А где же ваш Шор?»: Жасмин ответила на вопрос о супруге
Певица Жасмин ответила на вопрос своей подписчицы о том, где ее супруг Илан Шор.
— А где же ваш Шор? — поинтересовалась у Жасмин подписчица после публикации в честь Дня защитника Отечества, где певица упомянула своего мужа.
—Не пойму, разве я спрашиваю, где ваш? Не знаю даже кто и есть ли... — возмутилась Жасмин.
После этого певица на своей странице в Instagram попросила поклонников не беспокоиться за судьбу своего возлюбленного.
— Не дождетесь, все у него отлично! — подчеркнула она.
Напомним, Илана Шора несколько лет назад обвинили в хищении крупной суммы. Пара состоит в браке уже десять лет.
Читайте также: «Сегодня тебе можно все»: Жасмин отпраздновала 43-й день рождения