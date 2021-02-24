Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российская школьница чуть не погибла, снимая ролик для соцсети
Фото: pixabay.com

Российская школьница чуть не погибла, снимая ролик для соцсети

Анастасия Чанцева

Происшествия

Девятилетняя школьница из Воронежа во время съемок ролика в TikTok проглотила магнитные шарики.

Девочка, имитируя пирсинг на языке, случайно проглотила магнитные шарики, которые вызвали разрывы в кишечнике. Инцидент произошел 31 января. После резких болей в животе и частой рвоты пострадавшая вызвала врачей. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Врачи провели рентгеновское обследование и выяснили, что у школьницы в желудочно-кишечном тракте находились 12 магнитных шариков. Незамедлительно была проведена сложная операция с извлечением шариков и ушиванием разрывов в кишечнике. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее готовят к выписке, передает РИА Новости.

Читайте также: «Хочется, чтобы мальчики росли мужчинами»: Бородина раскритиковала звезду соцсетей Милохина

операциясоцсетиподростки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте