Российская школьница чуть не погибла, снимая ролик для соцсети

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Девятилетняя школьница из Воронежа во время съемок ролика в TikTok проглотила магнитные шарики.

Девочка, имитируя пирсинг на языке, случайно проглотила магнитные шарики, которые вызвали разрывы в кишечнике. Инцидент произошел 31 января. После резких болей в животе и частой рвоты пострадавшая вызвала врачей. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Врачи провели рентгеновское обследование и выяснили, что у школьницы в желудочно-кишечном тракте находились 12 магнитных шариков. Незамедлительно была проведена сложная операция с извлечением шариков и ушиванием разрывов в кишечнике. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее готовят к выписке, передает РИА Новости.

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