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«Хочется, чтобы мальчики росли мужчинами»: Бородина раскритиковала звезду соцсетей Милохина
Фото: instagram.com/borodylia

«Хочется, чтобы мальчики росли мужчинами»: Бородина раскритиковала звезду соцсетей Милохина

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина порассуждала с подписчиками о гендерной грани. Мыслями об этом она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, знаменитость вспомнила звезду TikTok Даню Милохина, который нарядился в женское платье вместе со своим братом. По ее мнению, такой хайп не является нормальным. Телеведущая отметила, что на действия парня смотрят не только взрослые, но и дети, которые впитывают и «теряют ориентиры».

— Пропадает гендерная грань, которая нужна для нормальных взаимоотношений и в обществе, и в дальнейшем в семье. Я не ханжа, но меня это все смущает, — написала Бородина.

По ее словам, соцсети давят на психику детей, навязывая такие стереотипы. Кроме того, звезда уточнила, что не против самовыражения и креатива, но, по ее мнению, мальчики должны расти мужчинами без «маникюра с гель-лаком и кружевных юбочек».

Ранее Ксения Бородина опубликовала в соцсетях свои детские фотографии, предложив поклонникам оценить свое сходство с младшей дочерью.

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