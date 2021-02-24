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Более 6,4 миллиона человек воспользовались транспортом Подмосковья 21–23 февраля
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 6,4 миллиона человек воспользовались транспортом Подмосковья 21–23 февраля

Кирилл Николаев

Транспорт

С 21 по 23 февраля общественным транспортом в Московской области воспользовались более 6,4 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Отмечается, что пассажиры электропоездов совершили свыше 3,2 миллиона поездок. Наиболее интенсивный пассажиропоток на железнодорожном транспорте зафиксирован 21 февраля.

В праздничные дни жители Подмосковья совершили больше 3,2 миллиона поездок на автобусах. Самым популярным маршрутом с 21 по 23 февраля стал № 22 «Станция «Пушкино» — Ивантеевка (микрорайон Детская)». По этому маршруту было совершено свыше 26,2 тысячи поездок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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