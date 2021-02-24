Полицейский вымогал взятку у хозяина наркопритона в Москве

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Россия, Москва, Кустанайская улица Карта всех событий

Сотрудник полиции требовал взятку в 340 тысяч рублей с мужчины, устроившего у себя дома наркопритон. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Отмечается, что полицейский требовал деньги, чтобы не проводить проверку в доме мужчины на Кустанайской улице. Также он предложил продать молодому человеку 500 граммов мефедрона.

В настоящее время полицейский задержан. Он будет уволен из органов внутренних дел по и понесет установленное законом наказание, сообщает ТАСС.

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