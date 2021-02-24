«Жених не успел побриться?»: поклонники отреагировали на свадебное фото Катерины Шпицы

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Актриса Катерина Шпица опубликовала на своей странице в Instagram фото со свадьбы. Поклонники поздравили актрису с таким замечательным событием.

«Катюша, поздравляю»; «А что, жених не успел побриться? Катюша — красавица»; «Счастья вам и любви»; «Красивая пара, живите счастливо»; «Жениху и невесте сто лет да вместе», — посыпались от подписчиков поздравления в комментариях.

Напомним, 35-летняя актриса вышла замуж во второй раз, ее избранником стал бизнесмен Руслан Панов. В 2010 году Шпица вышла замуж за актера Константина Адаева, через два года у пары родился сын. Вскоре после рождения ребенка актеры расстались.

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