Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады в Париже

Фото: olympic.org

Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По его словам, если Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) будет и дальше игнорировать требования МОК, то в этом случае встанет вопрос об участии тяжелоатлетов на Олимпиаде.

В июне 2017 года Бах заявил, что тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпиады 2024 года, если IWF не будет бороться с допингом в своем виде спорта. Через два года МОК назвал критерии отмены условного статуса включения тяжелой атлетики в ОИ-2024. В декабре 2020 года МОК объявил о сокращении квот для тяжелой атлетики на летней Олимпиады в Париже. Согласно решению МОК, во Франции смогут соревноваться лишь 120 штангистов, сообщает «Р-Спорт».

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