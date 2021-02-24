Бывшего следователя будут судить в Подмосковье за кражи автомобилей

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Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя и троих ее соучастников. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили на сайте прокуратуры.

По данным следствия, женщина являлась должностным лицом СУ УМВД России по городскому округу Подольск. Вместе с подельниками она разработала схему, по которой похищались автомобили. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, краже и покушении на кражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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