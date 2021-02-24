Оледеневшее тело человека обнаружили на парковке на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Краснодарский проезд, 2 Карта всех событий
Оледеневшее тело человека найдено на парковке в столичном районе Люблино. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 24 февраля.
Тело обнаружено по адресу Краснодарский проезд, дом 2. Внешних следов насилия не выявлено.
Тело доставлено в морг. В настоящее время устанавливается причина смерти. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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