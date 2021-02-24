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Оледеневшее тело человека обнаружили на парковке на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay / Fleimax

Оледеневшее тело человека обнаружили на парковке на юго-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Краснодарский проезд, 2 Карта всех событий

Оледеневшее тело человека найдено на парковке в столичном районе Люблино. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 24 февраля.

Тело обнаружено по адресу Краснодарский проезд, дом 2. Внешних следов насилия не выявлено.

Тело доставлено в морг. В настоящее время устанавливается причина смерти. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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