Информационный центр для туристов открыли в аэропорту Домодедово
На первом этаже пассажирского терминала аэропорта Домодедово появился информационный центр для туристов. Об этом сообщили в Комитете по туризму Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, информационный центр будет работать с 9:00 до 21:00 без выходных и праздников. Опытные экскурсоводы готовы проконсультировать туристов на русском и английском языках.
— Если понадобится, помогут составить индивидуальный маршрут по Москве, приобрести билеты для посещения культурных площадок и городских достопримечательностей, — отметила Наталья Сергунина.
Кроме того, специалисты познакомят желающих с цифровым туристическим сервисом Russpass, который Москва развивает вместе с другими регионами России. Также туристы смогут получить необходимую информацию самостоятельно. В туристском центре установлена сенсорная панель, которая позволяет в несколько кликов узнать расположение и график работы интересующих площадок.
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