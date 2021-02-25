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Информационный центр для туристов открыли в аэропорту Домодедово
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Информационный центр для туристов открыли в аэропорту Домодедово

Кирилл Николаев

Город
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

На первом этаже пассажирского терминала аэропорта Домодедово появился информационный центр для туристов. Об этом сообщили в Комитете по туризму Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, информационный центр будет работать с 9:00 до 21:00 без выходных и праздников. Опытные экскурсоводы готовы проконсультировать туристов на русском и английском языках.

— Если понадобится, помогут составить индивидуальный маршрут по Москве, приобрести билеты для посещения культурных площадок и городских достопримечательностей, — отметила Наталья Сергунина.

Кроме того, специалисты познакомят желающих с цифровым туристическим сервисом Russpass, который Москва развивает вместе с другими регионами России. Также туристы смогут получить необходимую информацию самостоятельно. В туристском центре установлена сенсорная панель, которая позволяет в несколько кликов узнать расположение и график работы интересующих площадок.

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Аэропорт ДомодедовоНаталья СергунинаМосква
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