Врачи провели в два раза больше малоинвазивных операций в Москве за пять лет

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В Москве за пять лет увеличили число малоинвазивных операций почти вдвое благодаря современному медицинском оборудованию. Проводить высокотехнологичные операции помогли также эндоскопические методы, которые позволяют снизить травматичность хирургического вмешательства для пациента, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что малоинвазивные операции также позволяют пациентом меньше времени проводить на реабилитации в стационаре.

— Специалисты московских клиник все чаще проводят малоинвазивные операции, способствующие быстрому восстановлению и позволяющие пациентам меньше времени проводить в стационаре. За последние несколько лет количество таких операций увеличилось до 72,5 процента — это почти вдвое больше, чем в 2015 году, — рассказал главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

В 2020 году наблюдалось снижение числа плановых операций из-за пандемии коронавируса. Однако уменьшение пациентов не повлияло на положительные результаты, а в последние три месяцы перепрофилированные под пациентов с COVID-19 больницы возвращаются к плановым приемам. За прошлый год в Москве провели более 170 тысяч хирургических и эндоскопических операций.

Кроме того в 2020 году удалось понизить число госпитализаций жителей столицы. Это возможно благодаря высокой квалификации хирургов амбулаторного звена. В стационарах кратковременного пребывания из 17 клиник провели десять тысяч операций или 16 процентов от всех плановых операций.

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