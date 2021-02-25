«Россия — моя Родина!»: Милош Бикович отреагировал на получение гражданства РФ

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Актер театра и кино из Сербии Милош Бикович, прославившийся в России благодаря сериалу «Отель «Элеон» и фильму «Холоп», получил российское гражданство. Он поделился с поклонниками своими чувствами и эмоциями по такому поводу.

Артист отметил, что более семи лет участвует в культурной жизни РФ. Он подчеркнул, что и ранее считал себя активным членом российского общества, однако теперь это подтвердилось официально.

— Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина! — написал Бикович в своем Instagram-аккаунте.

Поклонников обрадовала эта новость. Они поздравили его с новым статусом и подчеркнули, что именно он этого достоин.

«Вот это новость! Очень рада, что вы теперь наш соотечественник! Спасибо за такую любовь и уважение к нашей стране. Это взаимно!»; «Достоин, как никто другой. Поздравляю! Теперь официально наш!»; «Ну осталось русскую жену найти», — написали фолловеры в комментариях.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства Милошу Биковичу 24 февраля.

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